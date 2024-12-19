Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılında önemli bir başarıya imza atarak binin üzerinde vakaya müdahale etti.

Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma, yangın vakaları başta olmak üzere vatandaşların güvenliği için 2024 yılında canla başla çalıştı. Ekipler tarafından yıl içerisinde binin üzerinde vakaya müdahale etti. Alaca ilçe sınırlarında meydana gelen yangınlar, trafik kazaları, doğal afetler ve diğer acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale eden İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşların güvenliği için özverili bir şekilde görevini yerine getiriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, itfaiye ekiplerinin, yalnızca yangınlara değil, aynı zamanda kurtarma çalışmaları ve ilçe genelinde gerçekleştirilen eğitimlerle de halkın bilinçlenmesini sağlamaya devam ettiğini ifade etti. Bulut, Alaca Belediyesi İtfaiye Ekibi olarak, 7 gün 24 hizmet verdiklerini ve 2024 yılında müdahale ettikleri vakaların tamamında başarılı bir şekilde sonlandırıldığını belirtti. Yıl süresince 150 trafik kazası, 250 genel yangınlar, 100 itfaiye hizmetlerine müdahale ettiklerini aktaran Murat Bulut, "Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı içinde tüm vakalara müdahale ederek, önümüzdeki yıllarda da aynı özveriyle hizmet vermeye ve yeni projelerle halkın güvenliğini artırmaya kararlı olduklarını ifade ettiler. İtfaiye amiri Bulut bizleri hiç bir vakada yalnız bırakmayarak gerek telefonla gerek olay yerine gelerek varlığını hissettiren, her zaman desteklerini hissettiren başkanımız Şerif Arslan ve Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’a çok teşekkür ederiz Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise, "Vakalar itfaiye bildirildikten hemen sonra 30 saniye içinde ekiplerimiz çıkış yaparak olay mahalline intikal ediyorlar, anında müdahaleye başlıyorlar. Saat dakika demeden olayın büyüklüğüne göre gerek tüm itfaiye personeliyle müdahale ediyorlar mesai arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hepsinden Allah razı olsun, itfaiye yaşamdır, itfaiye insanlığın teminatıdır” diye konuştu.