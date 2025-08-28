Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, Alaaddinbey Mahallesi’nde biri 2 bin 500 metrekare, diğeri 648 metrekare alanda henüz binası yapılmamış, inşaat aşamasındaki kaçak yapıların temellerini yıktı.

Nilüfer Belediyesi’nin imara aykırı yapılarla mücadelesi sürüyor. Vatandaş ihbarlarının yanı sıra belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor. Son olarak Alaaddinbey Mahallesi’nde 2 kaçak yapı henüz temel aşamasındayken tespit edildi. Birisi 2 bin 500 metrekare, diğeri 648 metrekare alana sahip binası yapılmamış, kaçak yapıların temelleri belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı işlemler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.