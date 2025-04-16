Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, köy okullarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Kars’ın Akyaka ilçesi Kaymakamı İsmail Demirtaş, Çetindurak İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Demirtaş, okulda incelemelerde bulunmasının ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bulutu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Demirtaş, öğrencilere nasihatlerde bulunarak, derslerinde başarılar diledi.

Kaymakam İsmail Demirtaş, daha sonra okulda görev yapan öğretmenler ile de bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi. Sorunları çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Öte yandan Kaymakam İsmail Demirtaş’ın okul ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.