Kocaeli’de düzenlenen Karate Çocuklar Türkiye Şampiyonası’nda 44 kilogram kategorisinde Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Şeyma Keskin, memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesinde büyük bir coşkuyla karşılandı.

Türkiye şampiyonluğu sonrası Yusufeli’ne dönen Şeyma Keskin için ilçe girişinde karşılama töreni düzenlendi. Genç sporcu, çiçek ve alkışlarla karşıladı. Duygusal anların yaşandığı törende Şeyma Keskin gözyaşlarına hakim olamadı.

Antrenörü Serdar Bingöl burada yaptığı konuşmada, "İlçemizde karate pek bilinmiyordu. Bu başarıyla birlikte artık herkes hem Şeyma’yı hem de karate sporunu tanıyor. Yusufeli’nden Avrupa ve dünya şampiyonluklarının da çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Genç sporcu Şeyma Keskin, karşılama töreninde konuşma yaparken göz yaşlarına hakim olamayınca, Antrenörü Serdar Bingöl, "Kızımız dışarıdan bakıldığında bir prenses gibi görünüyor, ama sahada oldukça sert ve mücadeleci. Kalbi yumuşak ama mücadelesi güçlü" ifadelerini kullandı.

Karşılamanın ardından Şeyma Keskin ve beraberindeki ekip, konvoy eşliğinde ilçeye geçerek Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci’yi ziyaret etti. Başkan Demirci, genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.