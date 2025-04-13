Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKUT Eskişehir ekibi, Polis Haftası kapsamında şehir girişlerinde bulunan polis kontrol noktalarını ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette, görev başındaki polis memurlarına teşekkür edilerek özverili çalışmaları takdir edildi. AKUT Eskişehir ekibi, emniyet mensuplarına desteklerini iletti. Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, "Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA