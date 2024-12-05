Antalya’nın Aksu ilçesinde 23-24 Kasım tarihlerinde meydana gelen fırtına ve hortumun verdiği zararın resmi sonuçları açıklandı. Hortumun vurduğu 16 mahallede yapılan hasar tespit sonucu; 454 dekar örtü altı alanda zarar meydana geldiği, yaklaşık 118 kişinin de mağdur olduğu tespit edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kodla uyardığı Aksu’da, özellikle 23-24 Kasım’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Valiliğin fırtına uyarısı yaptığı bölgelerden birisi olan Aksu ilçesinde akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, evler ve seraların bulunduğu alandan geçerek naylon ve cam seralara zarar verdi. Ağaçların yollara devrildiği, elektrik tellerinin koptuğu ve seraların kullanılamaz hale geldiği 16 mahallede hasar tespit çalışmaları yapılarak zararın resmi verileri açıklandı. Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü verilerine göre; 454 dekar örtü altı alanda zarar meydana geldiği ve 118 kişinin mağdur olduğu belirtildi.