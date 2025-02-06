Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde bulunan D400 Antalya-Mersin Karayolu üzerindeki Aksu Çayı Köprüsü’nde başlattığı güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Zamanla yıpranan ve risk oluşturan köprü ayakları, yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla güvenli hale getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğuna devredilen Aksu Çayı Köprüsü’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen incelemelerde köprü ayaklarında oyulmalar tespit edildi. Bu kapsamda başlatılan çalışmalarla köprü ayakları güçlendirilerek, muhtemel risklerin önüne geçildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yatırımlar Şube Müdürlüğünde görevli İnşaat Mühendisi Gamze Kılınç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılınç, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Aksu ilçesi D400 Karayolu üzerinde bulunan Aksu Çayı Köprüsü’nde akarsuyun akış yönünün bozulması nedeniyle köprü ayağında oyulmalar meydana geldiğini tespit ettik. Bu oyulmaların fore kazıkları açığa çıkardığını fark ettik ve hızla çalışmalara başladık. Yalnızca oyulmaların meydana geldiği noktada değil, diğer köprü ayaklarında da gerekli önlemleri alarak dere yatağında suyun akışını bozan menfezleri kaldırdık ve dolgu temizliği gerçekleştirdik. Trafik akışını engellemeden iyileştirme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık" dedi.