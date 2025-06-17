Aksaray’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı sıcak hava balonu kazasının ardından 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Aksaray Ihlara Balon Festivali ileri bir tarihe ertelendi.

Aksaray’da geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı sıcak hava balonu kazası sebebiyle Aksaray Ihlara Balon Festivali ileri bir tarihe ertelendi. Aksaray Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şehrimizde 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Aksaray Ihlara Balon Festivali, hafta sonu yaşanan elim hadise ve pilot arkadaşımızın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Olay, 15 Haziran Pazar günü Aksaray’ın merkeze bağlı Karataş köyü yakınlarında yaşanmış, saat 05.00 sıralarında Ihlara bölgesinden havalanan sıcak hava balonlarından birisi Karataş köyü yakınlarında anlık rüzgar değişimi nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalırken, balonun inişi sırasında yaşanan kazada, balon pilotu hayatını kaybetmiş, 12 yolcu ise yaralanmıştı.