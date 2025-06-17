Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 2025 yılının "Anayasa ve Egemenlik Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle; Türkiye ile ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek, yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla "Serhat İlleri Ekonomik Formu" Kars’ta düzenlendi.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (KTSO) ev sahipliğinde bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kars Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, KOBİA (Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, bölge illeri Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanları, Azerbaycanlı ve Türk iş adamları katıldı.

Saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda KOBİA (Azerbaycan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Gelişimi Ajansı) Başkanı Orhan Memmedov, Azerbaycan’ın Türkiye Büyükelçisi Reşat Memmedov’da birer konuşma yaptı.

Son olarak konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "İki devlet bir milletiz, biz aslında atalarımız iki devlete neler yapılacağını düşünürken, bizi özel yapan, özel kılan kalplerimizin de bir olmasıdır. Dünyada ikili ilişkileri en iyi olan iki kardeşiz. Kardeşlerinize hoş geldiniz denmez, kendi evinize geldiniz. Biz inşallah oraya geldiğimiz de kendi evimize gelmiş olacağız. Gazi Kars’ın iş insanları için bulunmaz fırsatlar sunduğunu biliyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize bunu anlatmak lazım. Burada ki yatırım fırsatlarını anlatmak lazım. Buraya yatırım yapacak, buraya katma değer katacak her insanımızın yanındayız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından "Serhat İlleri Ekonomik Formu"na geçildi.

Burada STK başkanları ve Türkiye Azerbaycan iş insanları neler yapılacağını konuştu. Yapılacak yatırımlar hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.