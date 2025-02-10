Aksaray’da mandıradan 40 koyunu çalan baba ve 2 oğlu, Aksaray polisinin takibi sonucu Kahramanmaraş’ta yakalandı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören ilçesinde yaşayan E.K.’e ait 40 koyun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece yarısı mandıradan çalındı. İhbar üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda ekipler zanlıların kimliklerini tespit etti. Koyunları kamyonla çaldıkları belirlenen A.K. (45) ve oğulları M.K. (18) ile S.K.’nın (17) izini süren polis, 3 kişinin koyunları kamyonla Kahramanmaraş’a götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine Kahramanmaraş’a giden ekipler, şahısların bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan baba ve 2 oğlu Aksaray’a getirildi. Şahıslar işlemlerinin ardından Ortaköy Adliyesine sevk edilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.