Aksaray’da kum fırtınası nedeniyle meydana gelen kazada 5 araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralanırken, Aksaray-Konya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Konya istikametine giden 5 araç, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir anda oluşan kum fırtınası içerisinde kalarak birbirine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yol kaza ve kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.