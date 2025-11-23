Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Aksa Kayseri Doğalgaz’ın Genel Kurulu’na katılarak şirketin çalışmalarını değerlendirdi, ardından Sevkiyat Kontrol Merkezi’nde doğal gaz arz güvenliğini sağlayan yüksek teknolojili sistemi inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aksa Kayseri Doğalgaz’ın 2024 Yılı Genel Kurul Toplantısı’na katılarak şirketin yıl içerisindeki faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Başkan Yardımcıları Alper Konyalı, Seçkin Odabaşı, Şinasi Gölbaşı ve Aksa Kayseri Doğalgaz Şirket Müdürü Erol Yavuz’un katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda kentin enerji altyapısına ilişkin yürütülen çalışmalar ele alınırken, Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de doğal gaz arz güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik iş birliklerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Toplantının ardından Başkan Büyükkılıç; Aksa Doğalgaz’ın İstanbul’daki merkez binasında Sevkiyat Kontrol Merkezi’ni ziyaret ederek doğal gazın şehre 7/24 güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlayan teknolojik altyapıyı yerinde inceledi. İç kaynaklarla geliştirilen ve sürekli iyileştirilen sistem hakkında kapsamlı bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, merkezin kullanıcı dostu arayüzler ve anlık veri analiz kabiliyeti sayesinde şebekenin her an izlenebildiğini belirtti. Merkezde sahadan anlık olarak aktarılan 180 bini aşkın verinin takip edildiği, ölçüm noktalarında yaşanabilecek sorunların, tüketim ve basınç değişikliklerinin anında tespit edildiği ifade edildi. Kritik limitlerin aşıldığı durumlarda otomatik alarm ve iş emri oluşturan sistemin, mobil uygulamalar üzerinden de takip edilebildiği aktarıldı.

Enerji arz güvenliğinin Kayseri için hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, doğal gaz hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için emek veren tüm ekibe teşekkür ederek, "Şehrimizin enerji altyapısını güçlendiren her çalışmayı önemsiyor, hemşehrilerimize en güvenli hizmeti sunmak adına tüm kurumlarımızla uyum içinde çalışıyoruz" dedi.