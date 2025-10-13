Doğal gaz doğru kullanıldığında en güvenli yakıtların başında geliyor. Yaşama konfor kazandırıyor, aile bütçesine katkı sağlıyor. Türkiye’nin önde gelen dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, doğal gazın güvenli ve verimli kullanımı için kombi ve baca bakımının gerekliliğine dikkat çekti.

Doğal gaz, evlerin her odasını eşit bir şekilde ısıtıyor, mutfakta "Tüp bitti, yemek yarıda kaldı" sorununu ortadan kaldırırken, sıcak suya erişimi kesintisiz hale getiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) haziran ayı sektör raporuna göre Türkiye’de 22 milyondan fazla olan doğal gaz abonesi, tüm bu avantajların keyfini çıkarıyor. 29 il merkezi, 339 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım hizmeti veren Aksa Doğalgaz da hem güvenli ve tasarruflu kullanım için kombi ile baca bakımının önemine işaret etti.

Güvenli ısınma için kış gelmeden baca bağlantılarınızın sızdırmazlığını kontrol edin

Kış gelmeden önce kombi ve baca bakımlarının mutlaka yaptırılması gerekiyor. Çünkü düzenli bakım yapılan kombiler hem daha uzun ömürlü oluyor hem de yaşam alanlarını daha verimli ısıtıyor. Esnek bağlantıların kontrol edilmesi ve varsa ömrünü tamamlamış fleksilerin yenilenmesi ise fark edilmesi zor gaz sızıntılarının önüne geçilerek can ve mal güvenliği açısından oluşabilecek tehlikeleri ortadan kaldırıyor. Kombi ve baca sistemine yalnızca yetkili kişilerin müdahale etmesi gerektiğinin altını çizen şirket, özellikle kombilerin kapalı balkon veya teras gibi alanlarda bulunması halinde, bacalarının mutlaka dışarıya kadar uzatılmasının zorunluğu olduğunu hassasiyetle hatırlattı. "Baca bağlantıları açılmamalı, sızdırma yapmamalı ve gözle düzenli olarak kontrol edilmeli" açıklamasında bulunan şirket, güvenli kullanım için bu ayrıntıların ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Kapalı alanlarda mutlaka havalandırma menfezi bulunması da bir diğer önemli konu. Özellikle rüzgârlı ve fırtınalı havalarda bu menfezlerin kapatılmaması, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı ciddi bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor.

Bakımlı kombi, doğru ve tasarruflu tüketim demek

Kombi bakımının sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda tasarruf açısından da önemli olduğunu belirten Aksa Doğalgaz, düzenli bakım sayesinde doğal gaz tüketiminin azaldığını ifade etti. Bakımı yapılmayan kombiler, istenen ısıyı sağlamak için daha fazla enerji harcıyor. Bu da hem enerji israfına hem de faturaların yükselmesine neden oluyor. Periyodik bakım sayesinde kombide oluşabilecek arızalar önceden tespit edilip gideriliyor. Bu da ileride ortaya çıkabilecek büyük tamir masraflarının önüne geçilmesini sağlıyor. Kombisini değiştirmek isteyen kullanıcıların ise bu işlemi mutlaka dağıtım şirketinin bilgisi dâhilinde, sertifikalı firmalar aracılığıyla yapmaları gerekiyor. Aksi halde, standartlara uymayan uygulamalar ciddi güvenlik risklerine yol açabiliyor.