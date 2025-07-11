Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki abonelerini doğal gaz konforu ve ekonomisiyle buluşturan Aksa Çukurova Doğalgaz, mutfağında doğal gaza geçmek isteyenlere avantajlı bir kampanya sunuyor.

Aksa Çukurova Doğalgaz’ın sertifikalı tesisat firmaları iş birliği ile hayata geçirdiği “Mutfakta Doğal Gaz Dönüşümü” kampanyasından yararlanan vatandaşlar, 6 ay süresince KDV dahil ayda sadece 2700 TL ödeyerek mutfağında doğal gaz kullanmaya başlıyor ve “Tüp bitti, yemek yarıda kaldı” sorununa veda ediyor. Kampanya, 1 Kasım’a kadar devam edecek.

Sertifikalı tesisat firmalarıyla güvenli kurulum

Evlerinin önünde doğal gaz hattı bulunan vatandaşların bu avantajlı kampanyadan kolaylıkla yararlanabileceğini açıklayan Aksa Çukurova Doğalgaz, mutfakta doğal gaza geçmek için vatandaşların tüm evini dönüşüm işleminden geçirmesine gerek olmadığını hatırlattı. Yaklaşık iki saat süren ve ilave tadilat çalışması gerektirmeyen tesisat dönüşümünün ardından vatandaşların yemeklerini doğal gaz konforuyla pişirmeye başlayabildiğini vurgulayan Aksa Çukurova Doğalgaz, doğal gazın mutfakta yemek pişirirken tüpe göre altı buçuk kat daha ekonomik bir yakıt olduğunun altını çizdi.

Mutfakta doğal gaz kullanımının kendine yapılan yatırımı 16 ayda amorti ettiğine dikkat çeken Aksa Çukurova Doğalgaz, vatandaşların sertifikalı firmalar listesini ve katılım koşullarını aksadogalgaz.com.tr üzerinden kolayca görüntüleyebileceğini veya ofislerinden temin edilebileceğini ifade etti.