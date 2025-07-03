Aksa Çukurova Doğalgaz Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren sertifikalı iç tesisat firmalarıyla bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda vatandaşların güvenli tesisat dönüşümüne daha hızlı ulaşmasını sağlamanın önemine dikkat çeken Aksa Çukurova Doğalgaz, bu çerçevede firmalara tesisat teknik uygulama esaslarına ilişkin güncel bilgiler paylaştı.

46 ilçe ve beldede 1 milyon aboneye hizmet veren Aksa Çukurova Doğalgaz, faaliyet sınırları içerisinde yer alan Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki sertifikalı iç tesisat firmalarıyla 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu tarafından belirlenen mevzuatlar ile doğal gaz tesisatı dönüşümlerindeki teknik uygulama usul ve esaslarının yanı sıra teknik revizyonların değerlendirildiği toplantıda, Aksa Çukurova Doğalgaz, vatandaşların hizmete en güvenli ve hızlı şekilde ulaşabilmesi için mevzuatları ayrıntılarıyla ele aldı.

Vatandaşlar için güvenli tesisat dönüşümü

Doğal gaz dağıtım sektöründe sertifikalı iç tesisat firmalarıyla birlikte gerçekleştirilen iş birliğinin vatandaşlar başta olmak üzere her kesime büyük fayda sağladığını belirten Aksa Çukurova Doğalgaz, güvenli gaz arzının temelinde yer alan bu adımın detaylarını aktardı. Aksa Çukurova Doğalgaz sonraki süreçte ise doğal gaz kullanımının daha geniş kitlelere ulaştırılması ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesi için yürütülen kapsamlı 2025 yılı montaj planlama çalışmalarına değindi.

Firmaların teknik ve prosedür süreçleri eksiksiz tamamlarken koordinasyonu artırarak vatandaşların daha hızlı bir şekilde doğal gaza ulaşmasının önemine işaret eden Aksa Çukurova Doğalgaz, şöyle devam etti: “Sertifikalı iç tesisat firmalarımızın doğal gaz piyasası yönetmelikleri, ilgili diğer yönetmelikler ve teknik saha uygulamalarına uygun faaliyet yürütmeleri gerekli ve çok önemli çünkü tüm gelişmeler vatandaşlarımızın doğal gaz konforuna ulaşmasında güvenli, hızlı ve eksiksiz bir süreci oluşturuyor.”

Doğal gazın yaşama konfor kazandırdığının altını çizen Aksa Çukurova Doğalgaz, bunun yanı sıra aile bütçesine yaptığı katkıyı da vurguladı: “2025 Mayıs ayı verilerine göre doğal gaz tüpe göre altı, elektrikli ocak kullanımına göre üç buçuk, ısınmak için kömüre göre dört kat, elektriğe göre de iki buçuk kat ekonomik bir yakıt.”

İki kampanyanın detayları…

Aksa Çukurova Doğalgaz, sertifikalı tesisat firmalarıyla birlikte hayata geçirdiği Doğal Gazlı Isıtıcı ve Mutfak Tesisatı Dönüşüm Kampanyası ile Mutfak Dönüşüm Kampanyası hakkında da bilgiler verdi. Kampanyaların 2025 Kasım ayına kadar devam edeceğini belirten Aksa Çukurova Doğalgaz, vatandaşların doğal gazlı ısıtıcı ve mutfak tesisatı dönüşümü için 6 ay boyunca her ay KDV dahil 5.700 TL, mutfakta doğal gaz dönüşümü için ise yine 6 ay boyunca her ay KDV dahil 2.700 TL ödeyerek sertifikalı iç tesisat firmalarıyla dönüşümü gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Katılımın yüksek olduğu ve verimli geçen toplantıda vatandaşların yararına olan çalışmalar ile çağın gereksinimleri doğrultusunda sunulan hizmetler ayrıntılarıyla incelendi. Toplantının ilerleyen süreç için periyodik olarak düzenleneceği ifade edildi.

Aksa Doğalgaz Hakkında

Faaliyet alanında yer alan 29 il merkezi, 339 ilçe ve beldede yaklaşık 21,6 milyon nüfusa, 9 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumunda bulunmaktadır. Yatırımlarını “Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor” sloganıyla Türkiye’nin her yerine hızla ulaştırmayı amaçlayan Aksa Doğalgaz, genişleyen dağıtım bölgelerine yönelik yatırımlarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürmektedir.