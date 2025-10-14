"Görme bozukluklarının yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin arttığı günümüzde, akıllı lens ameliyatı özellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan yakın görme problemleri ve katarakt tedavisinde gözlük bağımlılığını azaltıyor. Akıllı lensin hastalara net görüş ve daha konforlu bir yaşam sunan modern bir yöntem olarak öne çıktığını belirten Nev Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Özgür Kiriş, akıllı lens ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Akıllı lens ameliyatı kimler için uygun?"

Op. Dr. Özgür Kiriş, özellikle 40 yaş sonrasında ortaya çıkan yakın görme bozuklukları ve katarakt hastalığında, akıllı lens ameliyatının kalıcı bir çözüm sunduğunu ifade etti.

Göz sağlığının, bireylerin yaşam kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurgulayan Op. Dr. Özgür Kiriş, "Özellikle 40 yaş sonrasında başlayan yakın görme bozukluğu ve ileri yaşlarda ortaya çıkan katarakt, görme fonksiyonunu kısıtlayan en sık görülen nedenler arasında yer alıyor. Geleneksel tedavi yöntemleri genelde gözlük ve kontakt lenslerle sınırlıyken, günümüzde akıllı lensler sayesinde hastalara kalıcı bir çözüm sunulabiliyor" dedi.

Op. Dr. Kiriş, akıllı lens ameliyatının, katarakt cerrahisi sırasında doğal merceğin çıkarılması ve yerine çok odaklı yapay göz içi lensin yerleştirilmesi prensibine dayandığını belirterek, "Bu lensler, yakın, orta ve uzak mesafelerde net görüş sağlayacak şekilde tasarlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Dr. Kiriş, akıllı lens implantasyonunun özellikle katarakt tanısı almış bireylerde, 40 yaş üzeri yakın görme güçlüğü yaşayanlarda hem uzak hem yakın gözlüğe bağımlı olanlarda ve lazer ameliyatına uygun olmayan, gözlükten ve lensten kurtulmak isteyen 40 yaş üstü hastalarda önerildiğini söyledi.

Cerrahi işlemin standart katarakt ameliyatı ile aynı olduğunu dile getiren Kiriş, "Fakoemülsifikasyon yöntemi ile doğal mercek çıkarılır. Yerine seçilen çok odaklı göz içi lensi yerleştirilir. İşlem genellikle damla ile göz uyuşturularak lokal anestezi altında 10-15 dakika içerisinde tamamlanır. Hastalar genelde aynı gün taburcu edilir ve kısa sürede görme fonksiyonlarına kavuşur" diye konuştu.

"Gözlüksüz konfor ve yaşam kalitesinde artış"

Akıllı lens ameliyatının en önemli avantajlarını da sıralayan Op. Dr. Kiriş, "Gözlük bağımlılığının azalmasıyla yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağlanır. Bu da okuma, bilgisayar kullanma ve araç sürme gibi aktivitelerde gözlüksüz konfor ve yaşam kalitesinde artış demektir. Üstelik tek seferlik cerrahi ile kalıcı bir çözüm sunulmuş olur" şeklinde konuştu.

"Her hasta için uygun değil"

Her hastanın bu ameliyat için uygun olmayabileceğini vurgulayan Op. Dr. Kiriş, "Retina hastalıkları (örneğin sarı nokta hastalığı, tavuk karası), diyabet, göz tansiyonu (glokom), keratokonus gibi ilerleyici ve kalıtsal kornea hastalıkları, şiddetli kuru göz ve mükemmeliyetçi kişilik yapısı ya da gerçekçi olmayan beklentileri olan kişiler bu ameliyat için uygun değildir" dedi.

Bazı hastalarda gece ışıklarında parlamalar (halolar) veya kontrast duyarlılığında azalma görülebileceğini ifade eden Kiriş, hasta seçiminin ve cerrahi öncesi bilgilendirmenin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Yaşam kalitesinde belirgin artış sağlamaktadır"

"Akıllı lens ameliyatı, günümüzde hem katarakt tedavisinde hem de yakın görme bozukluğu tedavisinde modern ve etkili bir yöntem olarak öne çıkmaktadır" diyen Op. Dr. Kiriş, "Uygun hasta grubunda, doğru cerrahi teknikle uygulandığında yüksek memnuniyet oranları ve yaşam kalitesinde belirgin artış sağlamaktadır" ifadelerini kullandı