Gaziantep'te 14-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kupası 4. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda Akhisarlı sporcular önemli başarılara imza attı. Farklı yaş kategorilerinde yarışan sporcular, hem yol yarışı hem de kriteryum etaplarında elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

16 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen yol yarışlarında U11 Kadın kategorisinde Akhisar İlçe Spor Kulübü sporcularından Rümeysa Meryem Kaymaz ikinci, Zeynep Şahin üçüncü, Elif Koç ise dördüncü oldu. U13 Kadın kategorisinde Hilal Kaymaz birincilik kürsüsüne çıkarken, Miray Akcan dördüncü sırada yer aldı. U15 Kadın kategorisinde ise Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş üçüncülüğü elde etti.

17 Mayıs tarihinde yapılan kriteryum yarışlarında da Akhisarlı sporcular başarılarını sürdürdü. U11 Erkek kategorisinde Deniz Atlas Tekin ikinci olurken, U11 Kadın kategorisinde Elif Koç ikinci, Rümeysa Meryem Kaymaz dördüncü sırayı aldı. U13 Kadın kategorisinde Hilal Kaymaz birinciliği kazanırken, Miray Akcan dördüncü oldu. U15 Kadın kategorisinde yarışan İlknur Buğlem Karataş ise üçüncülük derecesi elde etti.

Akhisar İlçe Spor Kulübü Başkanı ve Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, sporcuların elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek desteklerinden dolayı sponsor Alhatoğlu Zeytinyağları adına Alper Alhat'a teşekkür etti.

Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün ise sporcuların disiplinli çalışmasının başarıyla taçlandığını belirterek desteklerinden dolayı AKT Enerji VERDE adına Bilal Kurulay'a teşekkür etti.