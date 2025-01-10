Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 32 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Merkez Karakolu Asayiş timleri ile Akhisar JASAT ekiplerince yapılan faaliyette; ’Çocuğu veya Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Kişiyi Öldürme’, ’Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından hakkında 34 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. (E/41) isimli firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: iha