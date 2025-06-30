Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran Cumartesi günü başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen devam ediyor.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyük bir alana yayıldı. 3’üncü günde de yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Manisa Valiliği koordinasyonunda birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu ile gönüllülerden oluşan ekiplerin gece boyunca büyük bir mücadele verdiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Gün doğumu ile birlikte 3 uçak ve 5 helikopter Akhisar yangınında çalışmaya başladı.

Öte yandan yangın nedeniyle Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesi’ne bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştirildi.

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli D.B.’nin arıcılık yaptığı, arıları sakinleştirmek amacıyla duman çıkarmak istediği ve yaktığı ateşin ormanlık alana sıçramasıyla yangının başladığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen D.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.