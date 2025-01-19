Konya’nın Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı’nda kaçak avlanan 2 kişiye 134 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.

Ereğli ilçesinde Akgöl Tabiatı Koruma Alanı’nda sazlıklar içerisinde kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde koruma altında bulunan 3 adet angit kazını canlı muhre olarak kullanan, yasal olmayacak şekilde güme hazırlayıp avlanan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan toplam 134 bin 916 lira cezai işlem uygulandı.