Mersin’in merkez ilçesi Akdeniz’de, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda sıcak asfalt serimi, kaldırım ve parke taşı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde zamanla yıpranan ve çökme oluşan kilit parke taşlarını iş makineleri desteğiyle tamamen söktü. Yol zemini temel ve dolgu malzemeleriyle güçlendirilerek sıcak asfalt serimine hazır hale getirildi. Ekipler, yaklaşık 600 metre uzunluğundaki sokak ile bağlantı yollarına toplam bin 300 ton sıcak asfalt dökerek bölgeyi baştan sona yeniledi.

Çalışmalar iki gün boyunca aralıksız sürdü

Asfalt finişeri, kepçe, silindir ve kamyon gibi iş makinelerinin kullanıldığı çalışmalarda onlarca personel görev yaptı. İki gün süren yoğun çalışmanın ardından Gündoğdu Mahallesi sakinleri, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Kaldırım ve parke çalışmaları da sürüyor

Öte yandan fen işleri ekipleri, Siteler Mahallesi’nde kaldırım yenileme çalışmalarını tamamlarken, bölgede yeni kilitli parke taşı döşemesi için hazırlıklara başladı. Güneş Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında kaldırım ve kilit taşı tamiratı yapan ekipler, Karaduvar Mahallesi’nde ise asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

"Her mahallemize hizmet götüreceğiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Fen İşleri Müdürü Mehmet Bahar’dan bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için tüm çalışmaların titizlikle yürütülmesini isteyen Şener, "Akdeniz’de hizmet almayan mahalle kalmayacak. Merkez-kırsal ayırımı yapmadan, ihtiyaç duyulan her noktada asfalt, kaldırım ve parke taşı çalışmaları devam edecek. Vatandaşlarımız rahat olsun. İlçemizde yol, kaldırım veya asfalt sorunu yaşayan tek bir mahalle kalmayana kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Şener ayrıca, Fen İşleri Müdürlüğünün hazırladığı plan doğrultusunda muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplerin de dikkate alındığını, mahallelere öncelikli hizmet verildiğini belirtti.