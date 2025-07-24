Mersin’in Mut ilçesinde şizofren hastası olduğu belirtilen şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. İddiaya göre, şizofren hastası olduğu öğrenilen Ali D. (48), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs Keskin’i (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü.

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Belkıs Keskin’i yerde kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri şüpheli Ali D.’yi olay yerinde gözaltına alırken, Belkıs Keskin’in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.