Mersin Büyükşehir Belediyesi kurs merkezleri, öğrencilere yıl boyunca sağladığı akademik ve rehberlik desteği ile başarıyı artırmaya devam ediyor. Üniversite tercih döneminde de öğrenci ve velilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi, gençleri yalnız bırakmıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler, aldıkları puanlarla hayallerindeki üniversiteleri tercih etmek için hazırlık yaparken, Büyükşehir Belediyesinin profesyonel eğitimcileri tercih sürecinde rehberlik desteği veriyor. 22 Temmuz’da başlayan ve 11 Ağustos’a kadar sürecek olan danışmanlık hizmeti, YKS Kurs Merkezleri ile Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda öğrenci ve velilere ücretsiz olarak sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerinden 9 öğrenci ilk binde yer aldı

Öğrencilerin aldıkları sonuçlardan memnun olduklarını söyleyen Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Rehber Öğretmeni Duygu Çeviker, "İlk binlik dilim içinde 9 öğrencimiz sıralama yaparak hepimizi mutlu etti. Geçen yıl ilk 50 binde 252 öğrencimiz yer alırken, bu yıl sayıyı 273’e yükselttik" dedi. Sınava hazırlık sürecinde de öğrenci ve velileri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Çeviker, "Öğrencilerimiz yıl boyunca akademik desteğin yanı sıra, rehberlik desteği ve sosyal etkinliklerle de bu sürece hazırlandılar. Bununla ilgili hem velilerimizle, hem de öğrencilerimizle görüştüğümüzde çok pozitif dönüşler aldık. Geçirdikleri sürecin onlara çok büyük katkılar sağladığından bahsediyorlar" sözlerine yer verdi.

Sınavın sona ermesine rağmen Büyükşehir Belediyesinin desteğinin devam ettiğini kaydeden Çeviker, "Öğrencilerimiz şu anda çok önemli bir sürece girdi. 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacaklar. Biz de bu süreçte, 22 Temmuz tarihinden itibaren tercih danışmanlığı hizmeti vereceğiz. Kongre Merkezimizde ve ilçelerde bulunan YKS kurs merkezlerimizde ücretsiz danışmanlık hizmetimiz, tüm öğrencilerimize açık olacak. Ayrıca desteklerimiz bununla da sınırlı değil. Üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin ilk yıllarına mahsus olmak üzere, geri ödemesiz öğrenim yardımı katkısı sunuyoruz. Böylece ilk yıllarında öğrencilerin ve ailelerinin bütçelerine de destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yılın kayıtları 25 Temmuz’da sona erecek"

Gelecek yıl sınava girecek öğrencilere de çağrı yapan Çeviker, "Seneye sınava girecek olan öğrenciler, şimdiden kurs merkezlerimizde ön kayıtlarını oluşturabilirler. 25 Temmuz’a kadar başvurularımız devam edecek. Online başvurularını oluşturduktan sonra, ön kayıtlarını tamamlamış olacaklar. Sonrasında kesin kayıt bilgilerini öğrencilerimize ileteceğiz" diye konuştu.