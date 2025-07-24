Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlenen geleneksel Aşure Etkinliği, Darısekisi Örnek Köyü’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte yüzlerce kadın bir araya gelirken, aşure kazanının etrafında buluşan kadınlar hem gelenekleri yaşattı hem de ürettikleri ürünleri satışa sunarak dayanışma örneği sergiledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe, Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de katıldı. Kadınların imece usulüyle hazırladığı aşure, yapılan dua sonrası etkinliğe katılanlara ikram edildi. Meral Seçer de aşure dağıtımına eşlik ederek kadınlarla sohbet etti ve stantları gezdi. Aynı zamanda üretici kadınlar kendi el emeğiyle hazırladıkları yiyecekleri ve ürünleri stantlarda satışa sundu. Mersin merkezden Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteği sayesinde katılımın yoğun olduğu etkinlik, kadınlara hem sosyal hem de ekonomik katkı sağladı.

"Aşure etkinliği, her yıl birbirinden farklı ve güzel görüntülere sahne oluyor"

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Yörük köyü Darısekisi’nde vatandaşlarla aşure lokmasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aşure etkinliğimiz çok güzel oluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesine bu etkinlik dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aslında burası benim için gerçekten özel. Toros dağların eteklerindeki kadınlarla sık sık bir araya geliyoruz. Kendimi buralı hissediyorum" dedi.

"Aşure; inancımızı, birliğimizi ve kardeşliğimizi simgeleyen bir lokma"

Aşurenin yalnızca bir tatlı olmadığını, bir inancı temsil ettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Meral Seçer, "Aşure; tarihimizi, inancımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi ve bereketimizi simgeleyen bir lokma. Bu; bir dua, bir dilek, bir niyet, bir şükür. Aslında şu anda buradaki ortamı aşureye benzetiyorum. Sohbet ettiğimiz kadın arkadaşlarımızın hepsi farklı yerlerden gelmiş. Tam da günün anlamına uygun bir topluluk olmuş. Dilerim ki bu lokma hepimiz için sağlık, huzur ve birliktelik getirsin" diye konuştu.

"Böyle etkinlikler devam etsin isteriz"

Etkinlik alanında stant açan kadınlardan Fatma Yağız, yapılan etkinliklerin satışlarını artırdığını söyledi. Üretici kadınlara böyle imkanlar tanındığı için çok mutlu olduklarını da söyleyen Yağız, "Bizim için çok iyi, çok güzel bir etkinlik. Çünkü ev geçindiriyoruz, çocuğumuz var. Böyle etkinlikler devam etsin isteriz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve eşi Meral Hanım’a çok teşekkür ederim" dedi. Aşure için bir araya gelmenin de ayrıca güzel olduğunu ifade eden Yağız, "Atalarımızdan devam eden bir geleneğimiz bu. Gerçekten çok güzel oldu. Damak tadımız hep böyledir, böyle de sürsün isterim" ifadelerini kullandı.