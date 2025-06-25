Mersin’in merkez ile Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayrımı yapmaksızın, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan her mahallede asfalt yama, sathi kaplama, kilit taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimiyle öne çıkan kırsal mahallelerden Parmakkurdu’nda sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Esenli Mahallesi’nde de sathi kaplama çalışmaları için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı.

Öte yandan merkez mahallelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler; Barış, Güneş, İhsaniye, Nusratiye ve Yenimahalle’nin onlarca sokağında asfalt yama, kaldırım tadilatı, kilitli parke taşı ve karo yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yetkililer, vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda Akdeniz’in tüm mahallelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.