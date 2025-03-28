Akdeniz Belediyesi, mübarek Ramazan ayının başladığı ilk günden beri hızlandırdığı cami ve ibadethane temizliğine, bayrama sayılı günler kala aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı mobil ibadethane temizlik ekibi, Ramazan Bayramına doğru, ilçe genelindeki camilerde temizlik ve hijyen faaliyetlerine hız verdi. Akdeniz ilçe genelindeki tüm camileri kapsayan çalışmalar sayesinde, vatandaşların ibadetlerini daha temiz ve nezih bir ortamda ifa etmeleri amaçlanıyor.

Ramazan ayı ile birlikte belediye ekipleri, Akdeniz ilçe sınırları içerisinde bulunan camilerde yoğun temizlik operasyonu yürütüyor. Bu iş için özel olarak hazırlanan araç, gereç ve ekipmanlarla çalışan mobil temizlik ekibi, camilerde bulunan halıları ıslak ve kuru temizleme yöntemleriyle her türlü toz ve kirden arındırarak ilk günkü gibi temiz bir hale gelmesini sağlıyor. Camileri köşe bucak temizleyen belediye ekipleri, cami girişi ve bahçesini de detaylı bir şekilde temizleyip pırıl pırıl bir hale getiriyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Belediye olarak rutin temizliğini ve gerektiğinde bakım, onarım ve tadilatını yaptığımız ibadethanelerimizi Ramazan Bayram öncesinde de temizliyoruz. Vatandaşlarımızın ibadetlerini daha sağlıklı, nezih ve huzurlu bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami ve mescitlerimizde detaylı temizlik faaliyetimize aralıksız devam ediyoruz. Bayram gününe dek temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerimizi kesintisiz olarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle Ramazan Bayramının İslam alemine, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Yollar, meydan ve sokaklar yıkanıyor

Öte yandan camilerin içinde bu çalışmalar sürerken, bir başka ekip ise ibadethanelere giden yol, meydan ve sokakları da arazözden sıkılan tazyikli su desteğiyle yıkayıp temizliyor. Ekipler son olarak, Akdam ve Nacarlı mahalle camilerinin temizliğinin yanı sıra, camilerin etrafını, meydanları ve sokakları da arazöz desteğiyle ile temizledi. Akdeniz sakini vatandaşların çok daha huzurlu, temiz ve hijyenik mekanda ibadet edebilmesi için gerçekleşen hizmetler, vatandaşların da büyük takdir ve beğenisini topluyor.