Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, “Afet Hemşireliğinde Bilginin Gücü: Uygulamaları Geliştir, Yetkinlikleri Güçlendir” başlıklı projeyi hayata geçirdi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nce Avrupa Birliği Erasmus+ Yükseköğretim Alanındaki İşbirliği Ortaklıkları (KA220) Programı kapsamında hayata geçirilen "Afet Hemşireliğinde Bilginin Gücü: Uygulamaları Geliştir, Yetkinlikleri Güçlendir" başlıklı proje, çevrimiçi gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı.

Projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Özer, projenin afet hemşireliği alanına büyük katkı sağlayacağını ve hemşirelerin afet yönetimindeki etkinliklerini artıracağını belirtti. Özer ayrıca, bu tür uluslararası projelerin iş birliği imkanlarını genişlettiğine dikkat çekti. Afet durumlarında hemşirelerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesini amaçlayan proje ile afet hemşireliği uygulamalarının güçlendirilmesi, temel yetkinliklerin artırılması, Avrupa genelinde eğitim materyalleri oluşturularak afet hemşireliği standartlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen proje ortakları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Abo Akademi Üniversitesi (Finlandiya), Jihoceska Univerzita V Ceskych Budejovicich (Çekya) ve Universitatea De Vest Din Timisoara Teknoloji Fakültesi (Romanya) bulunuyor.

Projenin ana faaliyetleri

Uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanması hedeflenen proje faaliyetleri arasında; Romanya’da senaryo yazma ve AR/VR araçları geliştirme eğitimi, AR/VR pilot vaka çalışmaları ve senaryo yazımı, afet hemşireliği farkındalık animasyonlarının hazırlanması, afet hemşireliği el kitabı oluşturulması, ulusal ve uluslararası seminer, kongre ve makale yayımları ile proje çıktılarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Proje boyunca oluşturulacak eğitim materyalleri ve çıktılar, proje ortaklarının dillerine çevrilerek web sitesinde yayınlanacak ve afet hemşireliği alanındaki en iyi uygulamalara erişimi kolaylaştıracak.

Afet hemşireliğine yeni bir bakış

ECoDN-HUB projesi, afet durumlarına hazırlık ve müdahalede yenilikçi yaklaşımlar sunarak hemşirelik alanında fark sağlamayı hedefliyor. Proje, sağlık krizlerine daha etkili ve hazırlıklı yanıt verilmesine katkı sağlamayı amaçlarken, uluslararası bir ağ oluşturarak afet hemşireliğinde ortak bir dil ve standartların belirlenmesine öncülük ediyor.