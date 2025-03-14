14 Mart Tıp Bayramı’nda hekimler ve Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doktorluk, dünyanın en güzel mesleği bence, dünyanın en güzel kostümü herhalde bu beyaz önlük" dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nde 14 Mart Tıp Bayramı coşkuyla kutlandı. 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine değinen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bugünün bence en önemli özelliği ulusal bir bayram olmasıdır. Milli Mücadele, tıbbiyelilerin manifestosu aslında. Bu anlamda buradan şunu görüyoruz ki, tıpçılar, hakikaten mücadeleci insanlar. Her yerde bunu görüyorsunuz. Sahada, veremde, korona virüste, depremde bunu yaşadık. Herhalde mücadeleci karakterler tıp mesleğini seçiyorlar diye düşünüyorum. Gördüğüm de genel olarak böyle. Tıp çok önemli, çok güzel bir meslek " dedi.

"Doktorluk dünyanın en güzel mesleği"

Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin çok şanslı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Doktorluk, dünyanın en güzel mesleği bence yani daha ikinci meslek düşünemiyorum. Dünyanın en güzel kostümü herhalde bu beyaz önlük. Bu anlamda çok şanslısınız arkadaşlar. Çok güzel bir mesleğe sahip olacaksınız. Müstakbel doktorlar olacaksınız. Doktora adayları olarak şu anda çok güzel bir yerdesiniz. Akdeniz Üniversitesi gerçekten hocalarımızla fedakar çalıştığımız, eğitiminiz için çalıştığımız bir yer. Yeni hastanemiz açılacak inşallah bir kısmınız muhtemelen onu görmeyecekler ama 900 yataklı, çok daha iyi hizmetler sunacağız" diye konuştu.

"Yapay organ ve aşı üzerine çalışacağız"

Yeni kurulan İleri Sağlık Araştırma Merkezi’nde yapay organ ve aşı üzerine çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Orada umuyorum hep beraber yapay organ ve aşı üzerine çalışacağız. Bence geleceğin 50 yıl sonra nerede olduğunu bilmek, görmek çok kıymetli. 50 yıl sonra yapay organlarla uğraşacağız. Lütfen temel tıbbı önemseyin. Temel tıpta iyi bir şeyler yaparsanız hem ülke için hem şahsi meslek hayatınız için çok büyük bir güç" şeklinde konuştu.

"Geleceğe ümitle bakın"

Doktor adaylarına seslenen Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geleceğe ümitle bakmanızı rica ediyorum. Çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz gerçekten. Birçok insanın yurtdışına gitmek gibi şeyi var ama çok yanlış. Biz oraları gördük ve geri geldik. Ülkenize sahip çıkın. Oraların çok muhteşem olduğunu düşünmeyin. Geleceğiniz çok parlak, geleceğimiz çok parlak. Yeter ki işinize sahip çıkıp işimizi en iyi şekilde yapıp o zaman hepimizin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu göreceksiniz. İyi ki varsınız, nice 14 Martlara." dedi.

Akdeniz Üniversitesi’nin dünya çapındaki gelişimi

Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’yi aşıp dünya çapında gelişim gösterdiğine değinen Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Ertürk, "Rahmetli Tuncer hocamı ve üniversitenin kuruluşunda emeği geçen tüm hocalarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Yaşayan hocalarımıza da selam ve saygılarımı sunuyorum. Akdeniz Üniversitesi’ni neredeyse kuruluşundan itibaren tanıyan biri olarak, üniversitenin Türkiye çapında, hatta dünya çapında bir gelişim gösterdiğine şahit oldum. Özellikle son yıllarda, bu ilerleme dikkat çekici bir boyuta ulaştı." şeklinde konuştu.

Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise yaptığı konuşmada, "1919 yılında, İstanbul işgal altındayken, tıp öğrencileri ve hekimler vatan sevgisiyle işgale karşı seslerini yükseltmiş, bağımsızlık, mücadelesinde ön saflarda yer almıştır. O günden sonra Tıp Bayramı, yalnızca bir meslek günü değil; aynı zamanda vatanseverliğin, bağımsızlığın ruhunun simgesi hâline geldi. Bugün burada bu anlamlı günü kutlarken, sadece bir mesleği değil; insan hayatına duyulan saygıyı, bilime olan bağlılığı ve meslektaşlarımızın özverisini kutluyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutan, gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Teşekkür belgeleri takdim edildi

Tıp Fakültesi Dönem 4 öğrencisi Enes Buğra Doğan’ın da bir konuşma yaptığı törende, tıp eğitiminin kalitesini artırmak için çaba göstererek akreditasyon belgesi alan anabilim ve bilim dallarına teşekkür belgeleri takdim edilirken, Tıp Fakültesi öğrencileri arasında düzenlenen vaka çözme, temel yaşam desteği rallisi ve proje yarışmasının kazananları ödüllendirildi. Ayrıca basketbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Kutlama töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Can Ertürk, hekimler ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.