Akdeniz Çocuk Üniversitesi’nden 20 öğrenci mezun oldu. Törende, Hatay’daki depremde bir kolunu kaybeden Üstün Aydın’ın sahneye çıkışı duygusal anlara yaşattı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen Akdeniz Çocuk Üniversitesi, 20 öğrencinin mezun olduğu 2. Mezuniyet Töreni’ni coşkulu bir atmosferde gerçekleştirdi. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törende öğrenciler, üniversite ortamında kazandıkları deneyimleri paylaşırken, her birine madalya ve mezuniyet belgeleri takdim edildi. Beceri temelli eğitim modeliyle çocuklara bilimle alakalı düşünme becerileri kazandırmayı amaçlayan program, bu yıl ikinci kez mezunlarını verdi.

Duygusal anlar

Törende 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Hatay’da enkaz altında kalan ve bir kolunu kaybeden Üstün Aydın’ın sahneye çıkmasıyla duygusal anlar yaşandı. Depremde babasını kaybeden ve deprem sonrası ailesiyle birlikte Antalya’ya yerleşen Üstün Aydın, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Akdeniz Çocuk Üniversitesi’ne dahil oldu. Mezuniyet belgesini gururla alan minik Üstün Aydın, sahnede yaptığı kısa konuşmada, "Burası, benim için dünyada tek olan bir elmas gibi. Burada matematik, tiyatro, fen derslerini pekiştirdim, çok şey öğrendim. Benim hayalim pilot olmak" diye konuştu. Üstün Aydın, bu süreçteki yol arkadaşlığı için öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Kendisine yeni bir yön çizdi

Üstün Aydın’ın yaşadığı süreci değerlendiren Eğitim Koordinatörü Öğr. Gör. Sevinç Asa, "Üstün buraya Hatay’dan geldi ve kısa bir süre sonra da yollarımız kesişti. Çocuk Üniversitesi onun Antalya’da annesiyle kurmaya çalıştıkları yeni yaşamındaki halkalardan biri oldu. Biliyorum depremi yaşadığında çok küçük bir çocuktu, biliyorum depremde kaybettikleri orada durmaya devam edecek. Ama yaşamına tıpkı Çocuk Üniversitesi gibi yeni ve renkli halkalar da eklenmeye devam edecek. Üstün’le çalışmak bu dönem Çocuk Üniversitesi’ne anlam katan çalışmalardan oldu. Işığının hep şu anki gibi parlak kalmasını diliyorum ben" diye konuştu. Çocuk Üniversitesi’nin kuruluş süreci hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Sevinç Asa, "Çocuk Üniversitesi’ni kurarken "Çocukların var olan potansiyelini ortaya çıkarmak" olmuştu bakış açımız. Üst Düzey Beceri çalışmalarını içeren bir program hazırladık ve tüm çalışmalarımız bu doğrultuda yürütüldü. Biz onlarda böyle bir iz bıraktık. Tüm çocuklarımla gurur duyuyorum. Bundan sonraki eğitim yaşamlarına da burada olduğu gibi bilimin ve sanatın eşlik etmesini diliyorum" sözlerine yer verdi.

"Gurur duyuyorum"

Günün anlam ve önemine yönelik konuşma gerçekleştiren Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, "Geçtiğimiz yıl bir hayaldi bugün artık bir geleneğe dönüşüyor. Her mezuniyetle birlikte büyüyen, gelişen ve güçlenen bu yapı, çocukların öğrenmeye olan doğal merakını beslemek, onların hayal güçlerine alan açmak ve üniversiteyle çocukları erken yaşta buluşturmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bugün bu amacın ne kadar doğru ve gerekli olduğuna bir kez daha emin oldum" dedi.

"İlham kaynağımızsınız"

Çocukların, ilham kaynakları olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demirkaya, "Sevgili çocuklar sizler bizim ilham kaynağımızsınız. Bu fakültenin koridorlarında koşarken, deney yaparken, sorular sorarken bizlere geleceğe dair umut aşıladınız. Öğrenmeye duyduğunuz heyecan biz eğitimciler için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Sizler ikinci mezunlarımızsınız ama şimdiden bu üniversitenin tarihine iz bıraktınız. Hep birlikte eğitimde öncü bir adım attık. Bu ikinci mezuniyet bizlere şunu söylüyor. Doğru yoldayız, her yıl daha çok büyüyecek, daha çok çocuğa ulaşacak bir yapının temellerini sağlam atıyoruz. Bugün burada aldığınız küçük bir mezuniyet belgesi ilerde büyük bir öğrenme serüveninin katkılarını açacaktır. Sevgili çocuklar merak etmeye, keşfetmeye, hayal kurmaya devam edin. Bizler her zaman yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

Uluslararası bilgi alışverişi

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Pınar ise bu süreçte uluslararası tecrübe paylaşımları da yapıldığına değinerek, "Bizim bu derslerde temel hedefimiz çocukların yalnızca bilgiye erişmesini değil aynı zamanda düşünmesini, sorgulamasını, ifade etmesini desteklemek oldu. Bu süreçte Viyana Çocuk Üniversitesi ve Stuttgart Üniversiteleriyle periyodik bilgi alışverişinde bulunduk. Avrupa’nın önde gelen eğitim sistemlerini yakından takip edip PISA’da yüksek başarı gösteren ülkelerin dijital platformlarından ders materyalleri temin ettik. Çocuk Üniversitemize ve pedagojiye gösterdiği hassasiyet ve destekleri için Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan hocamıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.