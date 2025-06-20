İnegöl Belediyesi, doğa ve bilim meraklılarını yıldızların altına taşıyacak özel bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Başalan Yaylası’nda düzenlenecek olan "Gel Göğe Bakalım" etkinliği, 14.00 ile 00.00 saatleri arasında gökyüzüyle buluşmak isteyen herkese kapılarını açacak.

"Evrenle Buluşabiliriz; Merakını ve Battaniyeni Al, Gel Göğe Bakalım" sloganıyla duyurulan bu anlamlı etkinlikte, bilimsel farkındalık ile doğa sevgisi bir araya gelecek. Etkinlikte hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden birçok etkinlik yer alacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban düzenlenecek gökyüzü etkinliğine tüm vatandaşları davet ederek, bilimi ve doğayı bir araya getiren bu özel organizasyonun önemine dikkat çekti. Başkan Alper Taban, hem çocuklar hem de yetişkinler için dopdolu bir program hazırlandığını belirterek etkinliğin sadece bir gözlem kampı olmadığını, aynı zamanda farkındalık ve öğrenme fırsatı sunduğunu vurguladı. Açıklamasında, "İnegöl’ümüzün doğal zenginliklerini bilimle buluşturmak istiyoruz" diyen Başkan Alper Taban, "Bu etkinlikle özellikle çocuklarımızın gökyüzüne ve bilime olan ilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğayla iç içe zaman geçirmesini de istiyoruz. Gökbilimi, sanatla ve oyunla birleştirerek çocuklarımız için unutulmaz bir deneyim hazırladık. Her yaştan vatandaşımızı aileleriyle birlikte bu anlamlı etkinliğe bekliyoruz. Gökyüzüne bakmak, evreni keşfetmeye atılan ilk adımdır. Bu adımı hep birlikte İnegöl’den atalım." dedi.