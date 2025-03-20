OYAK Kimya Tarım Şirketleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson, ABD fabrikası ile EcoVadis platformu tarafından altın madalyaya lâyık görüldü.

Plastik sektöründe dünyanın önde gelen polimer katkı maddesi üreticilerinden Akdeniz Chemson, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarla aldığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Akdeniz Chemson, son olarak ABD fabrikası ile EcoVadis platformundan altın madalya kazandı.

2024 yılında 68 puanla yüzde 91’lik dilimde yer alan fabrika, bu yıl 79 puan ile yüzde 97’lik dilime girmeyi ve madalyasını gümüşten altına çevirmeyi başardı. Geçen yıl Avusturya ve Türkiye fabrikası ile EcoVadis platformundan altın madalya alan Akdeniz Chemson, böylece üçüncü kez altın madalya ile ödüllendirildi.

Daha az kaynak tüketerek daha fazla değer oluşturmayı hedefleyen Akdeniz Chemson, emisyon ve atıkları azaltmak ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.