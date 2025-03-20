Hatay’da karton topladığı kamyoneti alevlere teslim olan yaşlı adam, ekmek teknesi yanmasın diye alevlere müdahale etmeye çalıştı. Alevlere teslim olan kamyonetin hareket ederek Tarım Kredi Kooperatif marketine çarpması ise paniğe neden oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde yaşandı. Konteyner kentte yaşayan Yasin Yaraş isimli vatandaşa ait 31 DZ 439 plakalı park halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Alevlere teslim olan kamyonet, Tarım Kredi Kooperatif marketine ait duvara çarparak durabildi. Alevleri fark eden vatandaşlar panik içerisinde marketten çıkarken yangın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaraş’ın ekmek teknesini alevlerden kurtarmak için verdiği mücadele ve çevredeki vatandaşlardan yardım istediği anlar ise kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı.