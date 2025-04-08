Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve erken teşhisi teşvik etmek amacıyla İlçe Sağlık Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Akdeniz Belediyesinin öncülüğünde Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje, kanser taramalarına katılımı artırarak erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi ve toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında, 30-65 yaş arasındaki kadınlar için rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arasındaki kadınlar için meme kanseri ve 50-69 yaş arasındaki kadınlar için kalın bağırsak kanseri taramalarının KETEM birimi aracılığıyla gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece kanser taramalarına katılım artırılarak, kadınların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Akdeniz Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, sağlık taramalarına katılımı artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirici bir seminer düzenlendi. Seminere, Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri ile Kaymakamlığa bağlı Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) kursiyerleri ile yakınları katıldı. Uzman sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen seminerde, özellikle kadınlara yönelik meme, rahim ağzı ve bağırsak kanseri taramaları hakkında detaylı bilgi verildi. Seminerde erken teşhisin hayat kurtardığı vurgulanırken, düzenli sağlık taramalarının önemine de dikkat çekildi.

Şener’den destek çağrısı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Kadın sağlığı, toplum sağlığının temel taşlarından biridir. Erken teşhis, kanserle mücadelede en önemli adımdır. Belediyemizin yürüttüğü bu projeyle kadınlarımızın sağlık taramalarına ulaşmasını kolaylaştırıyor, onların bilinçlenmesine katkı sağlıyoruz. Tüm kadınlarımızı, sağlıklarını korumak adına düzenlenen bu taramalara katılmaya davet ediyorum" diyerek destek çağrısında bulundu.

Proje kapsamında KETEM tarafından sunulan kanser taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Taramalar için randevu almak isteyen kadınların, Akdeniz Belediyesinin Kültür ve Sanat Evlerinden, ’0324 336 65 83’ numaralı telefondan veya ’0552 768 88 88’ numaralı WhatsApp hattından detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi..

Erken teşhis hayat kurtarır

Kanserin erken teşhis edilmesi, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor. Ancak birçok kadın, çeşitli nedenlerle düzenli sağlık kontrollerine gitmekte zorlanıyor. Bu noktada Akdeniz Belediyesi, kadınların sağlık hizmetlerinden daha kolay yararlanabilmesi için ’Onko-Büs’ araçlarıyla transfer işlemlerini gerçekleştirip gerekli desteği sağlayarak onları KETEM’e yönlendiriyor.