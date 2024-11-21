Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısıyla farklı mahallelerden yüzlerce çocuğun katılarak yaşıtlarıyla gönlünce eğlendiği şenlik düzenledi. Aynı gün, uzmanların sunumu ve kadınların yoğun katılımıyla, çocuk haklarına yönelik bilgilendirme paneli de yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce belediye hizmet binası önünde düzenlenen şenliğe yüzlerce minik çocuğun yanı sıra anneleri de katıldı. Yerel sanatçıların sergilediği canlı müzik eşliğinde oynayan minikler, çeşitli atölye ve etkinlik alanlarında da resimler yapıp, yumuşak kilden çeşitli malzemeler ürettiler, yüzlerini boyadılar. Şenliğin yapıldığı alana asılan ’Sevgi Her Çocuğun Hakkıdır’, ’Çocuk İşçiliğine Hayır’, ’Çocuklar Mutluysa Dünya Güzelleşir’, ’Şiddet ve İstismar Değil, Sevgi ve Şefkat’ yazılı dövizler dikkat çekti. Gün dolayısıyla aynı dakikalarda konferans salonunda ise Mersin Çocuk Hakları Derneği Başkanı Sebahat Aslan, Sosyal Hizmet Uzmanı Zülfiye Demir ile Avukat Hacı Baskak’ın sunumuyla gerçekleşen panelde, çocuk haklarına ilişkin katılımcılara bilgiler verildi.