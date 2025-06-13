Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in önemli dinamiklere sahip bir kent olduğunu belirterek, "Mersin çalışmak ve emek etmek isteyene imkânlar sunan ve bana göre dünyanın en saygın fırsatlar kentidir. Mersin geleceği parlak ve yıldızı yükselecek bir kenttir" dedi.

Seçer, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Mersin Valiliği ve Mersin Ekonomi Platformu (MEP) koordinesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle düzenlenen ‘Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirge Toplantısı’na katıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katılım sağladığı zirvede, kentin dört temel ekonomik odağı olan tarım, sanayi, lojistik ve turizm sektörlerinde karşılaşılan temel sorunlar, çözüm önerileri ve beklentiler değerlendirilerek sonuç bildirgesi paydaşlarla paylaşıldı.

Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Seçer, Mersin’in tarihsel ve stratejik önemine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesinin vizyonunu, ilk dönem hizmetlerinin genel değerlendirmesini, kent genelinde hayata geçirilen imar yatırımlarını ve yeni dönem projelerini aktardı. Seçer ayrıca, tarım, sanayi, lojistik ve turizm alanlarına katkı sağlayan belediye projeleri hakkında da bilgiler verdi.

"Belediye başkanlığı siyaset üstüdür"

Seçer, birçok kurumun destek verdiği bu çalışmanın, Mersin için son derece önemli olduğunu kaydederek, aylardır süren büyük bir emekle gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Seçer, "Her şehirde bu topluluğu bir araya getirmek kolay değil. Kentinizin belediye başkanı olarak, kentin dört bir yanını bilmek, insanları tanımak, sorunlara hâkim olmak, onlara çözüm üretmek, onların dertleriyle dertlenmek zorundayım. Bu benim asli görevim. Bu, belediye başkanı olarak bir lütuf ya da bir gereklilik değil; bir zorunluluktur. Bu bilinçle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"En iyi nasıl daha iyi olur? Bunun çabası içerisindeyiz"

Hem merkezi yönetimle hem bağlı kurumlarla hem de sivil toplumla bir arada olmanın, Mersin gibi değerli bir kente çok büyük bir sinerji katacağının farkında olan bir siyasetçi olduğunun altını çizen Seçer, "Belediye başkanlığını siyaset üstü görüyorum. Belediye başkanı sandıktan çıkana kadar bir partinin temsilcisidir. Siyasi toplantılarda partisini temsil eder ama şehriyle ilgili konularda ve toplantılarda şehrinin, yani Mersin halkının temsilcisidir" diye konuştu. Mersin’in değerli ve müstesna bir kent olduğunu söyleyen Seçer, "Bu toplantının amacı; ‘Bu kadar güzel bir kenti daha nasıl güçlü yapabiliriz? Güçlü bir kentiz ama bunu nasıl daha güçlü yapabiliriz? ‘En iyi nasıl daha iyi olur?’ Bizler bunun çabası içerisindeyiz" dedi.

"Mersin, dünyanın en saygın fırsatlar kenti"

Seçer, Mersin’in ülke kasasına 6. sırada katkı yaptığından bahsederek, kentin bu alanda önemli dinamiklere sahip bir kent olduğunu vurguladı. Seçer, "Çalışan, üreten bir Mersin var. ihracat kapısıyız, lokasyon olarak muazzam bir yerdeyiz. Turizm, tarım, sanayi, taşımacılık, ticaret; ne ararsanız var. Ben, Mersin için şu tanımlamayı yapıyorum; Mersin çalışmak ve emek etmek isteyene imkânlar sunan ve bana göre dünyanın en saygın fırsatlar kentidir. Mersin geleceği parlak ve yıldızı yükselecek bir kenttir. Bizim retoriğimizle bunlar gerçekleşmeyecek, Mersin’de zaten böyle bir potansiyel var. Hep beraber emek ederek bunu gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi halkın belediyesidir"

Mersin’de sanayi, lojistik, tarım ve ticaret gibi pek çok sektörün varlığından söz eden Seçer, bu kadar önemli fırsatlar ve potansiyel barındıran bir şehirde de yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu kaydetti. Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu halka hizmet eden 12 binden fazla çalışanıyla, Anamur’dan Tarsus’a, yani Antalya sınırından Adana, Karaman ve Konya sınırına kadar her noktaya nüfus eden, her noktayı bilen bir kurumdur. Bu kurum devletin bir kurumudur, halkın belediyesidir" şeklinde konuştu.

"Mersin her alanda cazibe merkezi haline geliyor"

Mersin’in nüfusunun göçler ve 6 Şubat depremlerinin ardından artış gösterdiğini söyleyen Seçer, kentin gelişen ve kalkınan bir kent olduğunu da ifade etti. Seçer, "Merkezi hükümet yatırımları, dünyadaki ve bölgedeki gelişmeler Mersin’i cazibe merkezi haline getiriyor. Mersin’e doğru bir yönelme var" ifadelerine yer verdi. Bu artan nüfusun ve enerjinin altyapısını, ön hazırlığını yapacak olan kurumun başta yerel yönetimler olduğunu da dile getiren Seçer, "Altyapı ve yol olmazsa; ne için ticareti, taşımacılığı ve sanayiciliği konuşuyoruz? Benim altyapı, yol, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapmam lazım. Şehir merkezi ve ilçe merkezlerinde trafiğe yön vermem lazım. Asli görevim olmasa da vizyon ortaya koyup, Mersin gibi turizm ve tarım kentinde, turizme ve tarıma destek vermem lazım" ifadelerini kullandı.

"Mersin güçlü bir kent; Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediye"

Mersin’in 6. sırada vergi ödüyor olmasının, Mersin Büyükşehir Belediyesinin güçlülüğü demek olduğunu da kaydeden Seçer, "Mersin güçlü bir kenttir. Mersin Büyükşehir Belediyesi de güçlü bir belediyedir. 6. sırada vergi ödüyorsanız, merkezi bütçeden gelen payınız ona göre kanunla belirlenmiştir. Önemli olan israf etmeden, yanlış yatırımlara gitmeden, yanlış işlere sapmadan, saptırmadan bu bütçeyi sizin adınıza doğru kullanmak" dedi.

"İmar olmadan hiçbir şey olmaz"

İmar planları yapılmadan kentteki birçok gelişmenin olmayacağını ifade eden Seçer, "İmar olmadan hiçbir şey olmaz. 6 yıl önce göreve geldik ve imar çalışmalarını başlattık. 4 merkez ilçede planlar bitti. Anamur’un ve Silifke’nin bir kısmında planlar geçen dönem bitti. Biz durmadık, duraksamadık. Dedik ki; ‘İmar olmazsa fabrika alanı olmaz. Konut ihtiyacı var, nüfus artıyor fiyatlar artıyor. İmar mutlaka yapılmalı, bitirilmeli.’ Sadece geçtiğimiz dönem dört merkez ilçede 2 milyon 500 bin kişinin yaşayacağı konut bölgeleri oluşturduk. İmar çalışmalarıyla; 400 hektar küçük sanayi, bin 250 hektar sanayi genel depolama ve enerji depolama alanları, bin 300 hektar kentsel servis alanı, konut dışı kentsel çalışma ve toplu iş yeri alanı, 550 hektar lojistik alanı oluşturduk. Yeni imar çalışmalarından brüt 3 bin 500 hektar, 35 bin dönüm; net 2 bin 500 hektar, 25 bin dönüm arsa oluşturuldu" sözlerine yer verdi.

İlçelerde de imar çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Seçer, Mersin Limanı karşısında özel çalışma alanlarının olduğunu belirterek, "O bölgenin ticaret ve turizm ağırlıklı düzenlenmesiyle imar çalışmalarını bitirdik. Gelecek aya nihayetlendireceğiz. İstiyoruz ki, o bölge ihracatçının, ithalatçının, iş insanının bürosu olsun. Oteller ve farklı sosyal tesisler olsun. Bir ticaret merkezi haline gelsin" diye konuştu.

Seçer, kent turizmine katkı sağlayan projeleri anlattı

Mersin’de turizmin bir türlü gelişemeyen bir alan olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak turizmi geliştirecek birçok projeye katkı sunduklarını ve sunmaya da devam edeceklerini söyleyen Seçer, Taş Binadan Karamancılar Konağına, Eski Gülnar Otelinden Kasaplar Çarşısına kadar tarihi kent merkezinde birçok restorasyon çalışmalarını devam ettirdiklerini ve tamamlanan bazı çalışmalar olduğunu ifade etti. Seçer, "Yine turizm çalışmaları kapsamında; Örnekköy projelerimizi son derece önemsiyoruz. Tarihi Kilikya Yolu çok önemli bir çalışma. Turistlerin, tarihin içinden geçeceği 550 kilometrelik bir parkur" dedi.