Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle ilçede düzenli periyodlarla gerçekleştirdiği ‘evde temizlik ve kişisel bakım’ hizmetini yoğunlaştırdı.

İlerleyen yaşları veya rahatsızlıkları nedeniyle kişisel bakım ihtiyaçlarını yerine getiremeyen vatandaşların hayatına dokunmaya devam eden Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çalışmalar kapsamında ev temizliğini yerine getirirken aynı zamanda kuaförlük hizmeti de veriyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen program dâhilinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerini ziyaret ederek detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda kişisel bakım konusunda da destek sunuluyor. Kuaförlük hizmeti kapsamında saç kesimi, kişisel bakım ve hijyen uygulamaları uzman personel tarafından özenle yapılıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yürütülen hizmet kapsamında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Belediye olarak yalnızca alt yapı ve üst yapı hizmetleriyle değil, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal hizmetlerle de sahadayız. Özellikle yaş almış, engelli veya kimsesiz vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, onları yalnız hissettirmemek öncelikli sorumluluklarımız arasında. Bu doğrultuda Akdeniz’de insana dokunan hizmetler üretmeye devam edeceğiz."

Evde bakım ve kuaförlük hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, ’0552 768 88 88’ numaralı Çağrı Merkezi WhatsApp hattından veya ’0324 336 65 83’ numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.