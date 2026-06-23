Akdeniz Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet sunmak amacıyla evlendirme memurluğunu yeni hizmet binasına taşıyor. Mersin Millet Bahçesi Sahil Etabı içerisinde hizmet verecek yeni nikah salonunun kısa süre içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Açık ve kapalı olmak üzere iki farklı bölümden oluşan yeni nikah salonu, vatandaşların nikah işlemlerini daha rahat bir ortamda gerçekleştirmesine imkan sağlayacak. Tesiste 150 kişilik kapalı salonun yanı sıra yaklaşık bin kişilik açık alan da yer alıyor. Deniz manzarasına sahip yeni hizmet alanının, nikah törenlerine katılan davetlilere de ferah ve konforlu bir ortam sunacağı belirtildi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, yeni nikah salonunun ilçeye değer katacağını söyledi.

Şener, 'Hayatlarının en anlamlı günlerinden birini yaşayan çiftlerimizin ve ailelerinin bu özel anlarını daha güzel ve daha konforlu bir ortamda geçirebilmeleri için evlendirme memurluğumuzu modern bir tesise taşıyoruz. Mersin Millet Bahçesinin eşsiz deniz manzarası içerisinde hizmet verecek olan yeni nikah salonumuz, hem fiziki imkanları hem de estetik yapısıyla vatandaşlarımıza yakışır bir hizmet sunacak' dedi.

Yeni nikah salonunun kısa süre içerisinde hizmete açılacağı bildirildi.