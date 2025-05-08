Akdağmadeni Belediyesi ‘Atık Su Arıtma Tesisi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, inşaat sahasını ziyaret ederek yaklaşık 25 bin metrekare alanı kapsayan dev çalışma hakkında bilgiler alıp incelemelerde bulundu.

96 Milyon liraya ihale edilen ve çalışmaları kısa süre önce başlayan tesisin yılsonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Atık su problemini tamamen çözmek istediğini belirten Yalçın, ’’Sürdürülebilir bir gelecek için hedefimiz, şehrimizde atık su problemine köklü çözüm oluşturarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Tesiste atık sular son teknolojik yöntemlerle arıtıldıktan sonra yeniden doğaya deşarj edilecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte çevremize ciddi zararlar veren doğayı kirletici etmenlerin giderimi sağlanacak. Hem doğaya hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamış olacağız" dedi.