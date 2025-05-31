Trabzon’un Akçaabat ilçesi Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçede ulaşıma yönelik yapılan yatırımları değerlendirdi. Başkan Ekim, özellikle Güney Çevre Yolu projesinin uzun vadede Akçaabat’a nefes aldıracağını söyledi.

Başkan Ekim, ilçede yapımı süren en büyük ulaşım projesinin Güney Çevre Yolu olduğunu ifade ederek "Bu yol tamamlandığında Akçaabat’ın şehirler arası trafik yükü yüzde 40-45 oranında azalacak. İlçemiz adeta nefes alacak. Güney Çevre Yolu’nun tünel inşaatlarında şu anda eş zamanlı olarak 6 farklı bölgede çalışmalar devam ediyor. Mersin, Akçakale, Darıca, Kavaklı, Dürbinar Mahalleleri ile Düzköy ve Sera vadilerinde toplam 24 tünel ağzında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tünellerin aynaları çevresinde güçlendirme, sanat yapıları ve viyadük yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor" dedi.

Başkan Ekim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu yıl sonunda çevre yolunun ikmal ihalesinin yapılacağını, bu ihaleyle birlikte tünel içi çalışmaların ivme kazanacağını belirtti.

Akçaabat’ta bir diğer önemli ulaşım yatırımının ise Pulathane Bulvarı olduğunu dile getiren Başkan Ekim, "Bu bulvar, Yıldızlı Mahallesi’nden başlayarak Söğütlü, Osmanbaba Kavşağı, Yaylacık, Ortamahalle, Yenimahalle ve Kavaklı güzergâhına kadar uzanacak şekilde tamamlandı. Pulathane Bulvarı tamamlandığı bu kısmıyla birlikte hem trafik konforu hem de şehir içi ulaşım akışı önemli ölçüde rahatladı. Amacımız, Akçaabat’ı daha yaşanabilir, daha konforlu ve ulaşılabilir bir şehir haline getirmek. Bu hedef doğrultusunda tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.