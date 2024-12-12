Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, gençlerin geleceğini şekillendirmek için düzenlenen Mesleki Tanıtım Konferansı’nda gençlerle bir araya geldi.

Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda Akçaabat İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lise öğrencilerine gerçekleştirilen Mesleki Tanıtım Konferansı, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim’in öncülüğünde gençlerin kariyer yolculuklarına yön veren önemli bir etkinlik oldu.

Başkan Ekim, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, “Akçaabat Belediyesi olarak, gençlerimizin geleceğini inşa etmelerine yardımcı olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu yolda Farklı olan ve hazır olan kazanır. Sadece akademik başarıyla değil, sosyal ve kültürel alanda da kendinizi geliştirerek büyük başarılara imza atabilirsiniz. Bunun yanında milli ve manevi değerlerimizi hiçbir zaman unutmamalısınız. Her şeyden önce iyi bir insan olmak, hayatınızdaki en büyük başarı olacaktır. Gençlerin geleceğe daha umutla bakabilmesi için bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Onlara yaptığımız her yatırım, daha güçlü bir Akçaabat demektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ekim, gençlere yönelik düzenlenen spor ve sanat etkinliklerinin devam ettiğini, tiyatrodan resim kurslarına kadar birçok alanda ücretsiz programlar sunduklarını ifade ederek gençlerin belediyenin sosyal medya hesaplarından bu etkinlikleri takip ederek aktif katılım göstermelerini istedi.