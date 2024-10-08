AK Parti Karesi İlçe Teşkilatı, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü’nde sokak hayvanlarına olan duyarlılığını örnek bir adımla gösterdi. İlçe binasında, beyaz bir kedi sahiplendi ve ona "AKBEY" ismini verdi.

Sokaklardan barınağa gitmek üzere olan bu sevimli dost, teşkilat tarafından sahiplenilerek güvenli bir yuva buldu. Teşkilat yetkilileri, hayvan sevgisinin sorumluluk ve sadakat gerektirdiğini vurgularken, tüm hemşehrilerini sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet etti.

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, “Bizler, bu canlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hayvan sevgisi bir heves değil, ömürlük bir sorumluluktur.” sözleriyle bu önemli mesajı duyurdu.