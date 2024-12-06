Akbank, KOBİ’ler için yeni kredi çözümlerini duyurdu.

Akbank, KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla yeni kredi kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; KOBİ müşterileri, Akbank Mobil üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor ve mevcut kredi limitlerinden faydalanabiliyor. KOBİ’ler 3 ay ödemesiz dönem, 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabiliyor. KOBİ’ler, kampanya kapsamında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. Henüz Akbanklı olmayan işletme sahipleri ise şubeler veya mobil üzerinden müşteri olarak kredi çözümlerine ve hizmetlere erişebiliyor.

Hedeflerinin KOBİ’lerin değişen ihtiyaçlarına hızlı, esnek ve kolay çözümler sunmak olduğunu belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “Akbank olarak, KOBİ’lerin ülke ekonomisinin temel taşlarından biri olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, onların ihtiyaçlarını anlamak ve hızla çözüm üretmek bizim en büyük önceliğimiz. Bu kapsamda yürüttüğümüz dijitalleşme yatırımlarımız, KOBİ’lere işlerini kesintiye uğratmadan, ihtiyaç duydukları kaynaklara zahmetsizce erişim imkanı sağlıyor. Mobil uygulamamız üzerinden KOBİ’lerimiz sadece birkaç adımla finansmana ulaşarak işlerini büyütme ve nakit akışlarını güçlendirme fırsatlarından yararlanabiliyor. Akbank Mobil üzerinden, özel avantajlarla sunduğumuz bu kredi çözümüyle, onların her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.