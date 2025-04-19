Akasya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Tüm gün boyunca Retro Lunapark’ta düzenlenecek festivalin yanı sıra atölyelerden bilim şovlarına, kortej yürüyüşlerinden yüz boyama ve çocuk müzayedesine kadar pek çok renkli etkinlik, bu anlamlı günü çocuklar ve aileleri için keyifli hale getirecek.

Alışverişin yanı sıra kültür, sanat, eğlence ve yaşam merkezi olan Akasya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve neşeyle karşılamaya hazırlanıyor. Çocuklara armağan edilen bu özel gün, sadece miniklerin değil, onların mutluluğuyla keyiflenen ailelerinin de unutamayacağı anlara sahne olacak. Akiş GYO iştiraki olan Akasya’da, 7’den 70’e herkesin katılabileceği dolu bir etkinlik programın olacağı belirtildi.

Yapılacak etkinlikler şöyle açıklandı:

GAP Kids Circus Festivali, tüm gün sürecek

Günün en heyecan verici etkinliklerinden biri olan GAP iş birliğiyle gerçekleşecek GAP Kids Circus 23 Nisan Çocuk Festivali, Retro Lunapark’ta eğlenceli bir atmosfer sunacak. Festival boyunca dans ve ritim atölyeleri, bilim gösterileri, masal anlatımları, bubble show, eğlenceli kahramanlar, kortej gösterileri, yüz boyama etkinlikleri ve rengarenk balonlar çocukları beklerken, bu heyecan verici etkinlikler her yaştan ziyaretçiye bayram coşkusunu hissettirecek.

Sessiz Müzayede ile koleksiyonerliğe ilk adım

Bayramın en özgün etkinliklerinden biri olan 23 Nisan Çocuk Müzayedesi, Güney Meydan’da saat 14.00’te başlayacak sergiyle birlikte sanatsever minikleri ağırlayacak. Çocukların katılımıyla saat 16.00’da Yuliya ve Rahmi Çöğendez’in sunumuyla gerçekleşecek müzayedede, profesyonel ressamların eserleri açık artırmayla satışa sunulacak. Sessiz Müzayede iş birliği ile düzenlenen bu renkli etkinlikte eserleri satın alan çocuklar, sanatla bağ kurma, koleksiyonerliğe ilk adımı atma ve sorumluluk alma gibi birçok beceriyle tanışma fırsatı yakalayacak.

Geleneksel 23 Nisan korteji eğlenceye eğlence katacak

23 Nisan’ın vazgeçilmezlerinden biri olan bayram korteji ile AVM, neşeli görüntülere sahne olurken, 13.00-13.30 ve 14.00-14.30 saatleri arasında gerçekleşecek yürüyüşler, müzikler ve kostümler eşliğinde ziyaretçilere güzel bir bayram coşkusu yaşatacak.