Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü "Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi" ile kum mercimeği katma değer kazanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda hayata geçirilen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ve Üreten Şehirler Güdümlü Destek Programı, yerel kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Bu programlar çerçevesinde, İnönü ilçesi için bir adım atıldı. İnönü Belediye Başkanlığı ve İlçe Ziraat Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü’nün de destek verdiği "Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği Eleme ve Paketleme Tesisi Projesi"nin hayata geçirilmesi için gerekli olan sözleşme imzalandı.

"Kum mercimeği katma değer kazanıyor"

İmza törenindeki projelerden, ‘Anadolu’dan Sofraya Kum Mercimeği’ projesi ile İnönü ilçesinde yetiştirilen yerel ürünlerden kum mercimeğinin üretim süreçleri güçlendirilecek. Hasat sonrası yaşanan işleme zorluklarını azaltmak ve ürünün ticari değerini artırmak amacıyla modern bir temizleme, eleme ve paketleme altyapısı kurulacak. Böylece hem üretici desteklenecek hem de kum mercimeğinin marka değerinin artırılması sağlanacak.

İnönü ilçesi için gerçekleştirilen yeni projenin imza töreni Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve İnönü Ziraat Odası Başkanı Abdullah Küçükçiftçi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, İnönü ilçesine hayırlı olmasını dileyerek, projenin hazırlanması ve ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.