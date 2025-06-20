Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine 1,51 TL, motorine ise 3,30 TL zam bekleniyor. Motorin fiyatları bazı illerde 55 TL'yi geçebilir.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir kez daha zamlanıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 20 Haziran Cuma'yı 21 Haziran Cumartesi'ye bağlayan gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1,51 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,30 TL zam bekleniyor.

Bu artışla birlikte, motorinin litre fiyatı bazı illerde 55 TL’yi geçebilir.

Daha önce de 19 Haziran'da benzin ve motorine zam gelmiş, motorin fiyatları bazı bölgelerde 53 TL’yi aşmıştı.