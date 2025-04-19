Samsun’da akademisyenlerin de yer aldığı koro, verdiği Türk halk müziği konserinde sahne performansı ile beğeni topladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) 50. yıl etkinlikleri kapsamında, OMÜ Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) Korosu ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Türk Halk Müziği Topluluğu’nca, farklı yörelerden türkü ve şarkıların seslendirildiği Türk Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

OMÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerden oluşan koro sahneye çıktı. Bağlamada Prof. Dr. Can Karahan, Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal ve Arş. Gör. Tolgahan Tiktaş’ın, akordeonda Prof. Dr. Deniz Ekinci’nin, kavalda Doç. Dr. Aytunç Aydın’ın, ritim sazlarda Dr. Öğr. Üyesi Onurcan Kaya, Öğr. Gör. Cem Karataş ve Alper Serhat Bal’ın, neyde Öğr. Gör. Savaş Öztürk’ün, klarnette Serhat Çelikel’in, kabak kemanede İsmail Yeşilyurt’un, gitarda ise Çetin Buğrahan’ın eşlik ettiği koronun zengin repertuvarı ilgi gördü. Şefliğini Öğr. Gör. Dr. Oğuz Yılmaz’ın yaptığı koro, Erzurum, Elazığ, Bartın, İzmir, Kırşehir, Kırklareli, Şanlıurfa, Samsun-Çarşamba, Bergama, Manisa, Rize ve Artvin yörelerine ait eserleri seslendirdi.

Konseri, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar da dinledi. Program, teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.