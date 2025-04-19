Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ansera TechBridge’de hayata geçirilen “Akademi Ankara” eğitimleri, teknolojiye ilgi duyan gençlere ücretsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Başkentli teknoloji severleri bilişim sektöründe geleceğin mesleklerine hazırlamak amacıyla ücretsiz yazılım ve dijital medya eğitimleri vermeye devam ediyor.

Bugüne kadar 5 farklı branşta toplam 434 kişinin yararlandığı “Akademi Ankara” eğitimleri, 12. döneminde de yoğun ilgi görüyor.

EĞİTİMLER KATILIMCILARIN KARİYERİNE YÖN VERİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ansera TechBridge’de hayata geçirilen “Akademi Ankara” eğitimleri, teknolojiye ilgi duyan 7’den 70’e Başkentliler için ücretsiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yeni dönemde 75 katılımcı; Python ile programlama, Unity ile oyun geliştirme ve Adobe After Effects ile hareketli grafik tasarımı gibi güncel ve popüler alanlarda uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor.

KATILIMCILAR İŞ BAŞVURULARINDA KULLANABİLECEKLERİ PROJELER ÜRETİYOR

Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamalı derslerle hem kendilerini geliştiriyor hem de sektörün aradığı teknik becerileri kazanıyor. Aldıkları eğitimle kariyerine yön veren katılımcılar, aldıkları eğitimler sonunda portföy oluşturarak iş başvurularında kullanabilecekleri projeler de üretiyor.