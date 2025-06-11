Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Partili ve CHP’li İl Genel Meclis üyeleri örnek davranış sergileyerek, her davete beraber gidiyorlar.

CHP’li İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Yunak ve AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Mayir Küçük, ilçede gerçekleştirilen tüm etkinliklerde yan yana durarak ’Hizmette birlik mesajı veriyorlar. İkili köylerde yapılan yağmur ve şükür dualarına kadar her etkinlikte birlikte boy göstererek, siyasi farklılıkları bir kenara bırakıp Pazaryeri’nin ortak sorunlarına birlikte çözüm arıyor. Halkla iç içe yürütülen bu temaslar, vatandaşların da büyük takdirini topluyor.

Siyasette yeni bir anlayışın temsilcisi olma yolunda ilerliyor

Özellikle kırsal kalkınma, altyapı çalışmaları ve sosyal projelerde birlikte hareket eden Yunak ve Küçük, ilçeye hizmet yolunda siyasi ayrım gözetmeksizin çalıştıklarını defalarca vurgulayarak, "Önemli olan ilçemize ne kazandırdığımızdır. Hizmetin partisi olmaz" diyerek, siyasette yeni bir anlayışın temsilcisi olma yolunda ilerliyor.