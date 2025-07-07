AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Havva Sibel Söylemez, Mersin'in Anamur ve Akdeniz ilçelerinde gençleri sevindirecek önemli yatırımların hayata geçirileceğini duyurdu.

Söylemez, 7 Mayıs 2025 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşmede ilettikleri taleplerin olumlu karşılandığını ve iki proje için de resmi adımların atıldığını açıkladı.

Milletvekili Söylemez, yatırımların protokollerinin imzalandığını belirterek şunları söyledi:

“Anamur ve Akdeniz’deki gençlerimize hayırlı olsun. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimini destekleyecek bu projelerin ilimize kazandırılması için yoğun bir mesai yürüttük. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’a Mersin’imize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

Bu kapsamda ;

-Anamur ilçesine yeni bir Gençlik Merkezi yapılacak.

-Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi’nde bulunan Gençlik Merkezi kampüsüne, ek olarak futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edilecek.