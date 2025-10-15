AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Filistin davası bize sadece başkalarının acısını değil, kendi insanlığımızı da hatırlatıyor. Hakikati savunmak, insanı savunmaktır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Dersi’nde gençlere hitap etti. "Direnişin Adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut" başlığıyla düzenlenen programda konuşan Kasapoğlu, "Filistin davasını konuşmak, sadece bir coğrafyanın değil, insanlık onurunun davasını konuşmaktır. Ben bu dersi bir yönelişin adı olarak görüyorum. Hangi değerlerle yola çıktığımız ve hangi kavramları zihnimizde taşıdığımız; mazlumun yanında durma irademizi, adalet ve vicdan ekseninde kurduğumuz insanlık çizgisini belirler" ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin bir adalet ve insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, üniversitelerin bu konuda farkındalık oluşturmasının önemine dikkat çekerek, "Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır. "Filistin, bir halkın hafızasının, direnişinin ve adalet arayışının adıdır. Kudüs, medeniyetler arası bir kesişim noktasıdır. O yüzden orayı tek bir kimliğin mülkü gibi görmek, o köklü çoğulluğun ruhuyla çelişir. Filistin’i anlamak, onun kavramlarını, hafızasını ve insan hikâyelerini anlamaktan geçer" dedi.

Filistin davası gençliğin davası olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Yakın tarihte gördük ki kampüsler, vicdanın dile geldiği yerlerdir. Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Bu yüzden Filistin davası, gençliğin davasıdır." ifadelerini kullandı.

Bilimin sadece teori değil, aynı zamanda ahlaki bir tutum olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Üniversite feraset, basiret ve cesaretle yoğrulmuş bir mekandır. İlmin izzetini korumak, adaletin sesini duyurmak akademinin asli görevlerinden biridir." dedi.

Gençlere bilinçli bir duruş çağrısında bulunan Kasapoğlu, "Bir davayı anlamak, onun tarihini bilmekle başlar. Kavramların altını doldurun, kronolojileri, tanıklıkları okuyun. Çünkü bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez" diye konuştu.

Konuşmasını "Filistin davası bize sadece başkalarının acısını değil, kendi insanlığımızı da hatırlatıyor. Hakikati savunmak, insanı savunmaktır." sözleriyle tamamlayan Kasapoğlu, Mardin’in çok kültürlü yapısına da değinerek, "Bu şehirde taşlar bile birbirinin dilinden anlar. Mardin bize hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor." dedi.

Program sonunda Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek yeni akademik yılın "bilimle, emekle, azimle, bereketle dolu bir yıl" olmasını diledi.